Juventus-Sarri, si continua a trattare: Paratici incontra Pellegrini e Ramadani

Altro step nella trattativa chiamata a portare Sarri alla Juventus: si cerca di abbassare le pretese del Chelsea, si va avanti con ottimismo.

Sono giornate intense quelle che si stanno vivendo in casa . Il club bianconero è infatti ancora al lavoro per sbloccare la trattativa che porterà Maurizio Sarri all’ombra della Mole.

Come noto, l’ex tecnico del è ormai il candidato numero uno a raccogliere l’eredità di Massimiliano Allegri, affinché ogni tassello vada al suo posto c’è ancora bisogno di (poco) tempo e di una buona dose di diplomazia.

Sarri ha già comunicato al la sua intenzione di trasferirsi alla Juventus e, inoltre, con il club campione d’ ha già trovato un’intesa sulla base di un contratto pluriennale da 7 milioni netti a stagione. Palla, dunque passata ai Blues.

Il Chelsea è in realtà disposto a liberare il tecnico italiano, ma in ballo c'è un indennizzo di 6 milioni di euro. Somma, questa, che la Juventus non è disposta a versare e quindi si sta lavorando al fine di riuscire ad annullare le richieste del club di Abramovich.

A tale scopo, questa mattina a Milano si è tenuto un incontro che ha avuto per protagonisti Fabio Paratici, l’agente di Maurizio Sarri, Alessandro Pellegrini, e Fali Ramadani che in questa trattativa funge da intermediario.

Manca ancora qualcosa perché l’operazione vada in porto, ma si va avanti con estrema fiducia e tranquillità. La ha scelto Sarri e Sarri ha scelto la Juve e il summit di oggi dimostra come ci sia la volontà di arrivare ad una rapida fumata bianca.