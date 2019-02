Juventus, Ronaldo leader: dedica a Dybala dopo il goal

Cristiano Ronaldo è giunto a quota venti reti in stagione: dopo quella al Sassuolo, ha esultato con una 'Dybala mask' in sostegno del compagno.

Ventesima vittoria in campionato, vantaggio a +11 sul Napoli secondo: la strada verso l'ottavo Scudetto di fila è ormai spianata per la Juventus , trascinata da un grande Cristiano Ronaldo, arrivato a quota venti reti in stagione.

Contro il Sassuolo ha impresso il proprio marchio propiziando la rete del vantaggio di Khedira con un tiro potente non respinto alla perfezione da Consigli, per poi trovare la gioia personale con un colpo di testa perentorio che è valso il raddoppio. A completare l'opera, ecco l'assist per il definitivo 0-3 di Emre Can.

Leader tecnico assoluto di una squadra alla conquista dell'Europa, con l'imminente ritorno della Champions League dove i bianconeri saranno di scena nella tana dell'Atletico Madrid mercoledì 20 febbraio, nell'andata degli ottavi di finale.

Non solo goal e prove da trascinatore: Ronaldo ha assunto le vesti di collante dello spogliatoio e l'esultanza dopo il goal ne è la dimostrazione. Oltre al proverbiale 'siuuu', il portoghese si è lasciato andare ad una ' Dybala mask ' in onore del compagno di squadra argentino.

L'ex Palermo non sta vivendo un momento facile: oltre alla difficoltà di andare a segno si è aggiunta la panchina di Reggio Emilia, facendo il suo ingresso in campo soltanto nel finale di gara a giochi ormai ampiamente chiusi.

Un segno di vicinanza nei confronti di colui che, probabilmente, ha risentito maggiormente dell'arrivo di Ronaldo a Torino, perdendo il ruolo di stella e il feeling con il goal (solo due quelli in Serie A).