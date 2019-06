Juventus, Ramsey indosserà la maglia numero 8 di Marchisio

Aaron Ramsey erede di Claudio Marchisio, almeno per il numero di maglia: il gallese avrà l'8 che lo ha accompagnato negli ultimi tre anni all'Arsenal.

Il popolo della non vede l'ora di vederlo all'opera: Aaron Ramsey è bianconero da un pezzo ma per l'esordio in campo servirà aspettare un altro po'. Nel frattempo ha deciso quale sarà il numero che lo accompagnerà in questa sua nuova avventura.

Come si evince dallo store ufficiale della 'Vecchia Signora', il gallese vestirà l'8, rimasto senza padrone dall'addio di Claudio Marchisio, avvenuto un anno fa. Sulla scia di altri ex campioni del calibro di Antonio Conte e Marco Tardelli.

Numero molto caro a Ramsey che lo ha scelto nelle ultime tre stagioni all' dopo aver indossato per cinque anni consecutivi il 16, primo 'amore' agli albori dell'esperienza londinese.

Ancora da assegnare il 9 che potrebbe finire sulle spalle di Gonzalo Higuain se l'argentino dovesse tornare e, soprattutto, rimanere a dove ad attenderlo c'è Maurizio Sarri: se riuscirà a rilanciarlo o meno, almeno per ora, non si può dire.