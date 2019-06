Juventus, la presentazione di Sarri sarà in stile Cristiano Ronaldo

Maurizio Sarri verrà presentato giovedì 20 giugno nella sala Gianni e Umberto Agnelli, utilizzata soltanto per la presentazione di Ronaldo.

Mancano ormai pochissimo alla presentazione di Maurizio Sarri come allenatore della , che avverrà giovedì 20 giugno alle ore 11.

E per l'occasione la Juventus aprirà alla stampa la sala Gianni e Umberto Agnelli dell'Allianz Stadium, utilizzata sin qui soltanto una volta, in occasione della presentazione di Cristiano Ronaldo.

Segno che la Juventus considera Sarri una scelta top sotto tutti i punti di vista e che dunque merita una presentazione in pieno stile CR7.

Come fu per Allegri, la scelta di Sarri non ha incontrato l'approvazione di gran parte della tifoseria ma la Juventus ci tiene a coccolare il suo nuovo tecnico sin da subito.

Un altro segnale importante da parte dei bianconeri è quello relativo a quello che sarà il collaboratore di Sarri a , Giovanni Martusciello, che era già stato un fedelissimo ad e che Sarri aveva tentato invano di portarlo con sè al .