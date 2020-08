Quando Pirlo disse: "Se a Dybala pesa essere il numero 2 forse non è intelligente"

Come ricorda 'Repubblica', Pirlo commentò le prestazioni di Dybala al primo anno di Ronaldo: "Si è svalutato, ma non per colpa della Juventus".

Andrea Pirlo come nuovo allenatore della troverà Paulo Dybala, con cui tra l'altro non ha condiviso lo spogliatoio bianconero per un soffio: Pirlo lasciava la Vecchia Signora nell'estate del 2015, mentre Dybala firmava proprio in quella sessione il suo contratto con la Juventus.

Circa un anno fa, quando Pirlo per conto di 'Sky Sport' parlava di Paulo Dybala, però, non è stato sicuramente dolce con la Joya. Come ricorda 'Repubblica', infatti, furono queste le parole che Pirlo usò leggendo le prestazioni opache di Dybala dopo l'arrivo di Ronaldo.

"Quest’anno Dybala deve correre di più per difendere. Cristiano è Cristiano. L’anno scorso era Dybala il numero uno, però quest’anno c’è Ronaldo, se ti pesa una cosa del genere vuol dire che non sei intelligente. Dybala si è svalutato ma non per colpa della Juventus, credo sia stata una cosa mentale perché ti vedi arrivare un campione come Ronaldo e dovresti avere voglia di giocare con un giocatore così, invece lui ha avuto questo calo mentale. È nella Juventus, non in una squadra media".

Parole anche abbastanza forti, per altro dette da un uomo molto pacato come Pirlo. Adesso avrà il compito di far rendere Dybala al massimo come suo allenatore. L'argentino arriva da un ottima stagione individuale con Maurizio Sarri, che forse meglio di altri fino ad ora ha letto le sue caratteristiche.