Juventus padrona della Serie A: numeri devastanti nel 2018

Con 16 vittorie in 17 partite, la Juventus sgretola un altro record in A. Nessuno nei migliori campionati europei riesce ad eguagliare i bianconeri.

La Juventus supera anche l’ostacolo Roma e, non solo si conferma l’assoluta dominatrice del torneo ma, con due turni di anticipo si regala per Natale il titolo di campione d’inverno.

Per i bianconeri restano otto i punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice, il Napoli, ma a certificare quello che è il dominio degli uomini di Allegri sono altri numeri.

16 - La Juventus ha vinto 16 delle prime 17 partite di campionato, un record nella storia della Serie A. Invincibile. #JuveRoma — OptaPaolo (@OptaPaolo) 22 dicembre 2018

La Juventus infatti, ha messo in cascina 49 punti sin qui nel torneo, figli di sedici vittorie ed un solo pareggio (quello ottenuto a fine ottobre in casa contro il Genoa), un bottino che nessuna squadra dei cinque maggiori campionati europei è mai riuscito a mettere insieme dopo diciassette giornate. Ma c’è di più.

Le sedici vittorie in diciassette turni rappresentano un record assoluto nella storia della Serie A, ma se si guarda l’intero 2018, i bianconeri sono riusciti a vincere ben 31 delle 36 gare giocate in campionato, altra cosa che non è riuscita a nessuna delle squadre dei cinque maggiori tornei europei.

A ciò va aggiunto che in 22 di queste 36 gare è riuscita a mantenere la sua porta inviolata, anche in questo caso più di qualsiasi altra squadra nei maggiori campionati europei.

Numeri devastanti che certificano quello che nel 2018 è stato uno strapotere bianconero.