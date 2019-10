Juventus, maglia speciale contro il Genoa: dettagli in verde fluorescente

I giocatori della Juventus indossano una nuova maglia contro il Genoa, creata in collaborazione con Adidas e Palace.

La torna alle origini: dimenticate per una sera la casacca della stagione 2019/2020 che tanti dibattiti ha saputo creare e tornate con la mente alla classica maglia indossata nel corso degli anni dai campioni bianconeri.

Ecco, il risultato sarà più o meno questo: in occasione del match contro il , Dybala e compagni sono scesi in campo con un kit rinnovato che prevede le 'vecchie' strisce strette.

Si possono notare anche dei dettagli che non passano inosservati: sponsor tecnico, main sponsor, stemma, numero e parte finale della manica destra (quella sinistra è in arancione) appaiono in un verde fluorescente che risalta subito agli occhi, creando un effetto gradevole.

Questa nuova divisa è il frutto della collaborazione tra la stessa Juventus, l'Adidas e Palace, azienda specializzata in abbigliamento streetwear.