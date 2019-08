Juventus, infortunio per Ronaldo: salta l'amichevole di Villar Perosa

Lieve affaticamento all’adduttore sinistro per Cristiano Ronaldo: il portoghese non giocherà oggi l'amichevole tra Juventus A e B a Villar Perosa.

Brutte notizie per i tanti tifosi accorsi oggi a Villar Perosa per assistere all'ormai storica amichevole tra A e Juventus B. Cristiano Ronaldo non sarà infatti della gara, tenuto a riposo dopo un piccolo problema muscolare.

Come riportato in un tweet divulgato dalla Juventus, il campione portoghese non parteciperà infatti alla partitella a causa di un lieve affaticamento all'adduttore sinistro.

.@Cristiano Ronaldo sarà presente oggi a #VillarPerosa, ma non parteciperà alla partitella a causa di un lieve affaticamento all’adduttore sinistro. Nei prossimi giorni svolgerà attività differenziata. pic.twitter.com/eGp2rv6DOa — JuventusFC (@juventusfc) August 14, 2019

Un fastidio che nei prossimi giorni porterà Ronaldo a seguire un'attività differenziata, con la Juventus che vuole ovviamente scongiurare un infortunio peggiore.

Anche se non in campo, la stella bianconera sarà però comunque presente a Villar Perosa, dove seguirà i compagni. I tifosi juventini più fortunati potranno così consolarsi con qualche foto o degli autografi.