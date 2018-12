Juventus, infortunio Cancelo: quando torna e tempi di recupero

Cancelo salterà diverse partite della Juventus a causa dell'operazione al menisco: grosso colpo per Allegri e i bianconeri.

All'improvviso, la Juventus deve fare i conti con lo stop di Joao Cancelo. L'esterno portoghese, uno dei migliori giocatori bianconeri in questa prima parte di stagione, è stato infatti operato al menisco e tornerà in campo solameente tra diverse settimane. Un bel problema per Allegri, considerando l'importanza immane dell'ex Inter nello scacchiere di Madama.

QUANDO TORNA CANCELO

L'esterno portoghese è stato operato al menisco e rivedrà il campo solamente nel 2019. La sensazione è che Cancelo rimanga a riposo anche per la gara di Coppa Italia contro il Bologna, per poi provare ad essere al meglio per la gara di Supercoppa Italiana contro il Milan. In cui non è detto ci sia al 100%.

TEMPI DI RECUPERO CANCELO

L'operazione di meniscectomia selettiva mediale al ginocchio destro è andata a buon fine e Cancelo starà fermo come minimo tre settimane. A seconda di come andranno le cose il bianconero potrebbe rimanere fermo anche un mese o poco più.

QUALI GARE SALTERÀ CANCELO?

Cancelo sarà costretto a rimanere fermo per le gare contro Torino, Roma, Atalanta e Sampdoria. Ovvero le ultime sfide della Juventus nel 2018. Nel 2019 tornerà a disposizione di Allegri, con Bologna e Milan in dubbio. Difficilmente però non sarà a disposizione per il match del 20 gennaio contro il Chievo.