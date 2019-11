Juventus, Elkann annuncia: "Aumento di capitale, leader anche domani"

John Elkann annuncia l'aumento di capitale della Juventus: "Abbiamo voluto dare le risorse necessarie affinchè sia leader anche domani".

In vista della ripresa del campionato arriva una notizia positiva per i tifosi della , confermata direttamente da John Elkann a margine dell'Investor Day in occasione dei primi dieci anni di Exor del gruppo Agnelli.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il numero uno di Fca ha annunciato l'aumento di capitale nel club bianconero:

"Abbiamo voluto dare alla Juventus le risorse necessarie affinchè sia leader mondiale non solo oggi, ma anche domani, per prendere parte al grande cambiamento che sta avvenendo in Europa. La Juventus è leader nel mondo del calcio".

L'ennesima dimostrazione della solidità del club campione d' , attualmente capolista con un punto di vantaggio sull' . I tifosi possono stare tranquilli, i vertici societari mandano segnali confortanti anche in ottica futura.