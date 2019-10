Dybala: "Con Sarri la Juventus gioca di più rispetto ad Allegri"

Dybala non esclude un tridente con Higuain e Ronaldo: "Dobbiamo lavorare bene e uno deve rincorrere: e quello devo essere io".

A San Siro è stato decisivo con il goal che ha sbloccato l'incontro dopo pochi minuti, dando un indirizzo preciso: Paulo Dybala si sta riprendendo la dopo essere stato vicino all'addio in estate, quando sembrava dover lasciare a tutti i costi.

Il mercato ha poi decretato la permanenza tra i campioni d' , che non possono far altro che ringraziarlo per aver avuto un ruolo importante nel successo contro l' . L'argentino ha parlato nel post-partita della possibilità di vedere in futuro un tridente composto da lui, Ronaldo e Higuain, ammirato per pochi minuti nella ripresa dell'ultima sfida: queste le parole riportate da 'Tuttosport'.

"Prima dobbiamo lavorare bene perché tutti e tre siamo attaccanti e per quello che chiede il mister, uno deve rincorrere. E quello devo essere io...".

Dybala ora gioca con maggiore tranquillità e i risultati positivi sono sotto gli occhi di tutti.

"Sono molto tranquillo, sì. Dopo tutte le parole che erano state dette, mi sono imposto che, qualsiasi cosa fosse successa, avrei cominciato a divertirmi di più sul campo: facendo le cose che piacciono a me e dimostrando quello che valgo. Sto cercando di farlo anche se non è facile. Intendo dimostrare al mister quello che ho fatto negli anni scorsi".

Infine un plauso a Sarri per la sua idea di calcio nettamente più offensiva rispetto alla proposta di Allegri.