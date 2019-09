Juventus, Dybala a colloquio con Del Piero: incontro a Los Angeles

Paulo Dybala e Alessandro Del Piero si sono incontrati a Los Angeles: l'argentino avrebbe chiesto alcuni consigli all'ex capitano della Juventus.

Sei punti in due partite, con un apporto pressoché nullo: l'avvio di stagione di Paulo Dybala non è stato indimenticabile sotto l'aspetto del minutaggio e della centralità negli schemi di Sarri e Martusciello, con un occhio al mercato che alla fine non ha decretato l'addio alla .

L'argentino è rimasto in bianconero sebbene sia stato vicino a passare al e al : nell'esordio di campionato a non si è alzato dalla panchina per tutti i novanta minuti, mentre all'Allianz Stadium contro il è stato gettato nella mischia a un quarto d'ora dal termine.

Troppo poco per le ambizioni della 'Joya', convocato da Scaloni nell' con cui ha giocato 70 minuti nell'amichevole pareggiata per 0-0 contro il a Los Angeles, dove è andato in scena un incontro con una leggenda juventina.

¡STORIA DI UN GRANDE AMORE! Pasado, presente y futuro de la Vecchia Signora en un imperdible encuentro en Los Ángeles. ¡Alessandro Del Piero se encontró con Paulo Dybala! pic.twitter.com/GHH3mtzxMP — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2019

Si tratta di Alessandro Del Piero, gestore di una Academy del club campione d' negli : secondo quanto riportato da 'Tuttosport', Dybala avrebbe chiesto consiglio a 'Pinturicchio' in merito al futuro a , alla luce del momento poco chiaro che sta attraversando.

Fosse per Del Piero, Dybala sarebbe sempre in campo: già in occasione della super rimonta sull' in non ha risparmiato elogi al giocatore, dandogli una sorta di benedizione che avrà fatto sicuramente piacere.

Al rientro dalla sosta, l'argentino dovrà dimostrare di poter svolgere nel migliore dei modi uno dei ruoli in cui lo vede Sarri: seconda punta nel 4-3-1-2 in coppia con Cristiano Ronaldo o 'falso nueve' nel 4-3-3. Prima però bisognerà convincere il tecnico a schierarlo con continuità dal primo minuto, condizione necessaria per la rinascita.