Demiral operato al ginocchio, la Juve: "Stop di 6-7 mesi"

Merih Demiral è stato operato oggi al ginocchio ad Innsbruck: il rientro del turco è previsto per luglio-agosto, per la prossima stagione.

Prima la gioia, poi il dolore. La serata di - è stata a due facce per Merih Demiral, che prima ha trovato il suo primo goal con la Juventus, poi si è arreso per un problema al legamento crociato.

Come ha comunicato la Juventus, il centrale turco è stato operato oggi al ginocchio: i tempi di recupero sono di 6-7 mesi. Il classe 1998 dovrebbe dunque tornare verso luglio-agosto.

"Merih Demiral questa sera è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore e sutura del menisco laterale del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink alla presenza del medico sociale della Juventus dott. Tzouroudis, è perfettamente riuscito. I tempi necessari per un recupero ottimale sono di 6-7 mesi".

Una brutta tegola per la Juventus, ma anche per la : Demiral dovrà infatti saltare anche , dopo essere stato un pilastro della nazionale nella fase di qualificazione.

I bianconeri non dovrebbero tornare sul mercato per rimpiazzarlo per i prossimi 6 mesi: fiducia a Rugani, Bonucci e De Ligt, aspettando il rientro a pieno regime di Giorgio Chiellini, vittima come Demiral della rottura del crociato.