Juventus, Cuadrado operato al menisco: 3 mesi di stop

Juan Cuadrado operato con successo al ginocchio. Ne dà notizia la Juventus, fa lo stesso l'esterno che attraverso Instagram tranquillizza i tifosi mostrandosi desideroso di tornare in campo: lo stop, però, sarà di 3 mesi.

"In data odierna Juan Cuadrado è stato sottoposto a trattamento per via artroscopica al ginocchio sinistro per la lesione del menisco esterno e la frattura cartilaginea riportate nel traumatismo subito durante la partita di Champions League giocata a Berna . L’intervento, effettuato a Barcellona dal dottor Cugat, assistito dal responsabile sanitario della Juventus dottor Claudio Rigo, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni la rieducazione".