Juventus, Cristiano Ronaldo sempre in forma: il suo segreto è lo yoga

Per mantenersi in forma ed evitare gli infortuni Cristiano Ronaldo si dedica spesso allo yoga, disciplina orientale che aiuta il fisico e la mente.

Dici Cristiano Ronaldo e le prime cose che balzano in mente sono le tante vittorie ottenute nel corso di una strabiliante carriera, sia a livello personale che di squadra. Ma il fuoriclasse portoghese è anche molto altro, non per forza coincidente con i risultati sportivi.

Il 34enne di Funchal è sinonimo di attenzione e cura per ogni dettaglio che riguardi il proprio fisico, macchina praticamente perfetta e immune agli infortuni. Il segreto? Come riportato da 'Tuttosport', nelle abitudini dell'ex è entrato lo yoga.

La disciplina orientale aiuta a mantenere alta la concentrazione, aumentando la flessibilità dei muscoli e, dunque, diminuendo in maniera drastica il rischio di incorrere in un qualunque problema fisico. I benefici si riscontrano pure per quanto concerne l'equilibrio e la stabilità, in modo da migliorare l'intensità delle prestazioni sul terreno di gioco.

Cristiano Ronaldo non fa mistero di questa sua nuova attività: sui social è facile trovare 'indizi' che mostrano il giocatore completamente immerso nella meditazione, fondamentale per raggiungere la pace dei sensi.

A raccogliere i frutti non è soltanto lui ma anche la , che un anno fa decise di puntare su di lui nonostante l'età avanzata e a un costo di mercato parecchio esoso da sostenere. A sapevano bene di avere a che fare con un professionista dall'esemplare serietà, dall'età biologica inferiore rispetto a quella presente sulla carta d'identità.