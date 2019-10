Quello del bullismo è un problema con il quale molti adolescenti sono chiamati a fare i conti e del quale troppo poco si parla. Tra coloro che hanno dichiarato guerra a forme di comportamento così aggressive che possono mutare il corso della vita di tante persone c’è Leonardo Bonucci.

Il capitano della , ha firmato insieme al giornalista Francesco Cerniti, un romanzo che ha come tema principale proprio il bullismo che si intitola “Il mio amico Leo” e, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha svelato di essere stato a sua volta preso di mira da un bullo quando aveva solo 14 anni.

“Sì, un episodio accaduto quando avevo 14 anni di cui non ho mai parlato. Ero a Viterbo, la mia città, e mi sono trovato in una situazione particolare, minacciato da un ragazzo di due anni più grande. Mi ha spinto e mi ha chiesto di dargli quello che avevo in tasca”.

Bonucci ha ammesso di essere stato segnato da quell’episodio di violenza.

“Ho avuto la freddezza e il coraggio di non farmi mettere i piedi in testa: sono riuscito a dissuaderlo e a scappare, raggiungendo un gruppetto di amici. L’episodio mi ha segnato, ma ho capito che dovevo crescere: se quel ragazzo mi aveva avvicinato, evidentemente aveva visto in me un punto debole”.