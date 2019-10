Juventus, Barzagli e Chiellini in cattedra: lezione sulla fase difensiva

Barzagli, oggi collaboratore di Sarri, e il capitano Chiellini hanno tenuto una lezione sulla fase difensiva per i tecnici della Juventus.

Giornata in cattedra per Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini, per anni compagni di tante avventura sia alla che in Nazionale ed oggi relatori speciali a Vinovo su un tema che conoscono meglio di chiunque altro.

I due infatti, come riporta il sito ufficiale bianconero, hanno tenuto una lezione sulla fase difensiva durante il corso di aggiornamento e formazione per i tecnici della Juventus.

Barzagli e Chiellini, ovviamente, hanno parlato della loro lunga esperienza sul campo. Esperienza che peraltro il primo ha già messo a disposizione della Juventus, accettando di entrare nello staff di Sarri proprio per curare la fase difensiva.

Chiellini invece attualmente è ai box causa rottura del legamento crociato e tornerà in campo solo nel 2020 ma, al momento, non intende iniziare la carriera da allenatore. Prima c'è da vincere ancora. Sul campo.