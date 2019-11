Juventus, ansia Pjanic: torna a Torino, Atalanta a rischio

Miralem Pjanic salterà la sfida che la Bosnia giocherà contro il Liechtenstein per tornare a Torino e sottoporsi agli esami strumentali.

Miralem Pjanic lasca il ritiro della sua dopo il problema muscolare accusato nel secondo tempo del match contro l' . Il centrocampista della torna a per gli accertamenti del caso, ma la sua presenza contro l' sembra a rischio.

Il regista bosniaco non prenderà parte dunque alla seconda sfida della Nazionale contro il Liechtenstein per tornare in Italia e sottoporsi agli esami strumentali, che nei prossimi giorni sapranno chiarire l'entità del problema all'adduttore.

Un fastidio che Pjanic si porta dietro da tempo, come confermato da lui stesso al termine del match perso contro gli azzurri: "Ho un problema a un adduttore che mi porto dietro da un po’. Non credo sia nulla di grave, spero di essermi fermato in tempo".

Lo staff medico bianconero valuterà se il giocatore potrà essere disponibile nella delicatissima trasferta di Bergamo, tappa fondamentale nel testa a testa con l' in questa fase della stagione. Mister Sarri potrebbe avere gli uomini contati a centrocampo, considerando che anche Matuidi è in forte dubbio per un infortunio alla costola.