Juventus, Allegri prepara la rivoluzione: avrebbe chiesto cinque cessioni

Allegri vuole rivoluzionare la Juventus e avrebbe chiesto le cessioni di Cancelo, Alex Sandro, Douglas Costa, Dybala e Mandzukic.

Non c'è due senza tre. Dopo la cena di mercoledì sera e il vertice di giovedì pomeriggio, oggi Allegri dovrebbe sedersi di nuovo intorno a un tavolo con Agnelli, Nedved e Paratici per disegnare la nuova .

Secondo 'Tuttosport' quella che ha in mente il tecnico è una vera e propria rivoluzione che comporterebbe la cessione di cinque giocatori.

Oltre ai già noti Cancelo, Douglas Costa e Dybala infatti Allegri sarebbe pronto a rinunciare anche ad Alex Sandro e soprattutto a Mario Mandzukic, ritenuto da molti fino a pochi mesi fa un suo fedelissimo.

Le tante cessioni eccellenti ovviamente verrebbero sostituite da acquisti altrettanto pesanti: un difensore centrale, nuovi esterni, un attaccante e il sogno Paul Pogba.

Ecco perché forse ad oggi la tanto attesa fumata bianca per la permanenza di Allegri alla Juventus non è ancora arrivata. Nedved infatti, poco prima della gara di , aveva sottolineato di ritenere la Juventus attuale competitiva sia in che in Europa e dunque difficilmente migliorabile. Linea che a quanto pare non trova d'accordo l'allenatore.

Il tutto mentre dall' solo ieri Gustavo Dybala, fratello di Paulo, ha confermato il possibile addio della Joya parlando però anche di altri giocatori pronti a lasciare la Juventus.

La sensazione insomma è che con Allegri in panchina il ciclo di molti in bianconero sia davvero finito. Mentre la dirigenza riflette sul peso economico di un eventuale esonero che costerebbe qualcosa come 16 milioni di euro lordi, cifra a cui aggiungere l'ingaggio di un nuovo allenatore e che inciderebbe troppo sul prossimo bilancio.