Juventus-Allegri, incontro finito: possibile un nuovo summit venerdì

Gli incontri di ieri e oggi tra Allegri e la dirigenza della Juventus non hanno dato esiti definitivi: possibile che le due parti si ritrovino domani.

Fumata grigia. O, per restare in ambito calcistico, il più classico degli 0-0. Questo è l'esito dell'incontro andato in scena ieri sera in casa tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri.

Il futuro della panchina bianconera insomma non è ancora stato scritto, nonostante sia Agnelli che Allegri abbiano pubblicamente manifestato la volontà di continuare insieme. Ma per farlo il tecnico, più che un aumento dell'ingaggio, chiede precise garanzie tecniche. Ecco perché il vertice si è allargato anche a Pavel Nedved e Fabio Paratici: alla Continassa, infatti, nel pomeriggio erano presenti tutti gli uomini di potere bianconeri, il che apre a novità importanti e a nuovi sviluppi della vicenda.

Lo stesso Allegri è rimasto al centro sportivo dopo la seduta d'allenamento, nella quale ha ritrovato Bonucci ma perso Chiellini in vista della gara contro l'Atalanta. Il tecnico della Juventus è uscito alle 17.30 circa e Agnelli poco dopo le 18, ponendo quindi ufficialmente fine al secondo vertice negli ultimi due giorni.

L'esito? Ancora indefinito. Da parte della Juventus non sono previsti comunicati nella giornata odierna e anzi, è possibile che domani, venerdì, vada in scena l'ennesimo summit di questi giorni tra il tecnico livornese e la propria dirigenza. Il terzo. Forse quello decisivo.

Per avere le idee più chiare sul futuro di Allegri, insomma, si dovrà pazientare e aspettare ancora un po'. Da capire se al termine dei vari incontri le sue idee collimeranno con quelle della dirigenza bianconera, e in quel caso arriverà il rinnovo per almeno una stagione, oppure no.

Tutte le piste restano insomma aperte, compresa quella di una rescissione consensuale che porterebbe all'immediato addio di Allegri. Non resta che attendere ancora qualche ora. O forse qualche giorno.