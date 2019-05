Calciomercato Juventus, il fratello di Dybala conferma: "Molte possibilità che vada via"

Gustavo Dybala dall'Argentina conferma il malumore del fratello: "Molti giocatori non sono a loro agio alla Juventus, non è l'unico che andrà via".

Bomba dall' dove, proprio nelle ore in cui Agnelli avrebbe incontrato Allegri per discutere del futuro, Gustavo Dybala annuncia il probabile addio del fratello alla .

Gustavo Dybala, intervenuto al programma 'Futbolemico' di Radio Impacto Cordoba, non ha infatti nascosto il malumore della Joya e ha confermato la volontà di cambiare aria.

"Ci sono molte possibilità che Paulo se ne vada da , ha bisogno di cambiare. Era molto a suo agio in e ora non lo è più, come molti altri giocatori della Juventus... Non è l’unico che se ne andrà. Fuori dal campo non ha nessun problema con Cristiano Ronaldo. I problemi sono in campo e Paulo è giovane...".

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' il futuro di Dybala potrebbe essere a Madrid, dove l'Atletico sta pensando proprio al numero 10 della Juventus per sostituire Griezmann.

#Instiuto | Gustavo Dybala: "Hay muchas posibilidades de que Paulo deje la #Juventus, necesita un cambio". — Futbolemico (@futbolemicok) May 15, 2019

Già un anno fa d'altronde Simeone aveva incontrato Dybala in un ristorante della capitale spagnola, ma allora entrambe le parti avevano smentito un'eventuale trattativa per il trasferimento dell'attaccante all'Atletico.

Stavolta invece l'affare potrebbe decollare, specie se alla Juventus dovesse restare Massimiliano Allegri col quale il rapporto sembra essersi logorato in questa stagione.

Oltre all' peraltro secondo 'Tuttosport' su Dybala restano vigili anche altri top club europei come , e . Senza tralasciare del tutto l'ipotesi in uno scambio con Icardi.

La Juventus ovviamente non vuole però svendere Dybala per il quale i bianconeri sperano di incassare circa 100 milioni di euro. Davanti a una cifra del genere, insomma, la cessione dell'argentino non è affatto da escludere. Anzi.