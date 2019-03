Juventus, Allegri pronto a salutare: c'è anche l'ipotesi Inter

Massimiliano Allegri ha chiuso i suoi profili social: tante critiche gratuite ricevute. E medita l'addio: oltre al Real Madrid occhio all'Inter.

La decisione che non ti aspetti, presa all'improvviso senza che nemmeno la Juventus ne fosse consapevole: Massimiliano Allegri ha chiuso tutti i suoi account social, trincerandosi nel silenzio che sarà interrotto soltanto con le consuete conferenze stampa.

Il tecnico bianconero ha sorpreso chiunque, soprattutto perché l'ultimo messaggio postato su Twitter era arrivato all'indomani della sconfitta del 'Wanda Metropolitano' contro l'Atletico Madrid: un invito a ripartire più forti di prima ed a credere nella rimonta al ritorno.

"20 giorni. 20 giorni per ESSERE PRONTI a una sfida da VIVERE, e VINCERE, tutti assieme. Fino alla fine".

Evidentemente devono essere state tante, troppe, le critiche ricevute: da chi lo accusa di non dare un gioco alla squadra a chi si augura un suo addio, stanco di vincere soltanto in campionato rimandando l'appuntamento con la Champions League.

E attenzione a quest'ultima ipotesi, quella del divorzio da 'Madama', rilanciata dal 'Corriere della Sera': Allegri resta in cima alla lista di Florentino Perez per il Real Madrid, nonostante abbia già preso le distanze a giugno per motivi personali e di parola data alla Juventus.

Ma la destinazione più 'affascinante' sotto molti aspetti sarebbe quella milanese dell'Inter: Giuseppe Marotta continua a stimare l'allenatore livornese che non si farebbe problemi ad accettare la corte degli eterni rivali dopo cinque stagioni bianconere. Non è proprio il tipo.

Sullo sfondo resta il Chelsea, se Abramovich dovesse dare il benservito a Sarri al termine della stagione. Le attrazioni non mancano, starà ad Allegri sfogliare la margherita e scegliere il 'petalo' più giusto.