Juventus, Alex Sandro verso il recupero: parzialmente in gruppo

La Juventus sta preparando la sfida col Sassuolo: nell'allenamento odierno Alex Sandro in parte con il gruppo, lavoro personalizzato per Rabiot.

La nel lunch match di domenica attende il all'Allianz Stadium' con l'obiettivo di ripetersi dopo la vittoria in casa dell' . Intanto arrivano buone notizie dall'infermeria per Maurizio Sarri con Alex Sandro che si è allenato con il gruppo.

In mattinata la società torinese ha svolto una sessione di allenamento aperta al pubblico alla Continassa dopo la giornata libera concessa da Sarri: i bianconeri che sono stati impegnati nella partita contro l' hanno effetuato una seduta di scarico, per superare le fatiche di . La Juventus ha pubblicato un aggiornamento sulla seduta odierna sul profilo 'Twitter' ufficiale della squadra.

La riprende a lavorare, insieme ai tifosi.

Le buone notizie per Maurizio Sarri arrivano da Alex Sandro che ha svolto una parte dell'allenamento con il resto del gruppo, dimostrando così di aver superato definitivamente l'affaticamento all'adduttore che lo ha colpito con il Brasile. Il terzino verdeoro potrebbe riuscire ad essere a disposizione per la sfida di campionato con il Sassuolo, ma il tecnico della Juventus potrebbe anche non forzare i tempi e lasciarlo a riposo ancora per un turno visti gli impegni pressanti della 'Vecchia Signora'.

Chi non riuscirà certamente ad essere a disposizione di Sarri per la prossima partita è Adrien Rabiot che, nell'allenamento di oggi, ha sostenuto un lavoro atletico personalizzato sul campo. Per l'ex giocatore del servirà pazientare ancora prima di tornare ad essere utile alla causa bianconera.