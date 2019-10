Juventus, 24 passaggi per il goal di Higuain: record nella Serie A 2019/20

Il goal di Higuain che ha deciso lnter-Juventus è arrivato dopo una serie di 24 passaggi. Nessun goal in Serie A ha avuto una costruzione così lunga.

Due stagioni fa è bastato un solo passaggio a Gonzalo Higuain per segnare il goal che ha deciso - 2-3: un cross su punizione di Dybala dalla trequarti per il suo colpo di testa. Ieri sera invece di passaggi per il goal del Pipita ne son serviti 24.

L'azione tutta palla a terra che ha portato alla rete dell'argentino che ha fissato l'1-2 finale è arrivata dopo una fitta rete di passaggi sviluppata dalla Juventus. A iniziare l'azione è stata una rimessa laterale di Matuidi, a chiuderla un assist geniale di Bentancur a smarcare il 21. Che non si è fatto pregare e ha trafitto Handanovic.

24 - I passaggi della #Juventus nell’azione della rete di Gonzalo #Higuain, la sequenza record registrata per la realizzazione di un gol nella 2019/20. Tessitori. pic.twitter.com/OKlkXhT2Jx — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 7, 2019

Nell'azione tutti i giocatori bianconeri hanno toccato il pallone almeno una volta, escluso Szczesny. E il totale di passaggi, 24, rappresenta un record per la Serie A 2019/20: nessuna rete ha richiesto una costruzione così lunga.

Il primo a goderne è Maurizio Sarri: la Juventus cresce secondo i suoi dettami. E con un goal alla sua maniera a San Siro si riprende la vetta della classifica di Serie A.