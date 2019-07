Juve-Tottenham in tv e streaming: dove vederla in diretta

Esordio per la Juve nell'International Champions Cup, avversario il Tottenham: tutto sulle formazioni e su dove vedere il match in tv e streaming.

L'era Sarri prende ufficialmente il via. L'International Champions Cup 2019 rappresenta il primo banco di prova per la , chiamata a sfidare il al debutto nel prestigioso torneo estivo che vede la partecipazione dei più grandi club europei.

Dopo il divorzio con Allegri, i bianconeri hanno deciso di voltare radicalmente pagina affidandosi all'ex tecnico del reduce dal trionfo in alla guida del : l'esperienza in Premier di Sarri è durata appena una stagione, salvo poi cedere alle lusinghe della Juventus e tornare in .

All'esordio nell'International Champions Cup 2019, Cristiano Ronaldo e compagni dovranno vedersela col Tottenham di Mauricio Pochettino, protagonista di un'ultima annata super culminata con l'approdo in finale di persa per mano del a Madrid.

Pochettino, tra l'altro, prima dell'annuncio di Sarri quale successore di Allegri sulla panchina della Juventus, era ritenuto uno dei papabili a raccogliere l'eredità di Max ed allenare la . Ma alla fine, il tecnico argentino è rimasto al Tottenham e Madama ha optato per il 'made in Italy'.

DATA E ORARIO

Juventus-Tottenham si disputa domenica 21 luglio 2019 a Singapore, al 'National Stadium': fischio d'inizio della sfida previsto alle ore 13.30 italiane.

JUVENTUS-TOTTENHAM IN TV

La prima della Juventus nell'International Champions Cup 2019 contro il Tottenham sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da Sportitalia, che si è aggiudicata i diritti della competizione estiva di maggior richiamo. La stessa emittente, manderà in onda anche i successivi impegni dei bianconeri con e .

JUVENTUS-TOTTENHAM IN STREAMING

Per vedere Juventus-Tottenham lo si potrà fare anche in : basterà collegarsi al sito di Sportitalia (www.sportitalia.com) tramite PC, smartphone o tablet e godersi la sfida di lusso dell'International Champions Cup 2019.

JUVENTUS-TOTTENHAM IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal non perderete nemmeno un istante del test 'a 5 stelle' che attende la Juve a Singapore: dal prepartita alle curiosità, fino alle formazioni e alla diretta testuale minuto per minuto per raccontarvi le fasi salienti del match tra gli uomini di Sarri e il Tottenham.

FORMAZIONI JUVENTUS-TOTTENHAM

Senza l'infortunato Chiellini, rimasto in Italia per guarire dai problemi al polpaccio patiti alla vigilia della partenza per l'International Champions Cup 2019, Demiral potrebbe debuttare con la maglia della Juventus al fianco di Bonucci in difesa, con De Ligt pronto a subentrare nel secondo tempo. Cancelo e De Sciglio terzini, Pjanic la 'mente', Rabiot scalpita per una maglia in mediana. Mandzukic al centro dell'attacco dove ci saranno Bernardeschi e Cristiano Ronaldo, panchina per Higuain.

Nel Tottenham, retroguardia guidata da Alderweireld (obiettivo di mercato della ) e Vertonghen, mentre Dele Alli 'galleggerà' tra centrocampo e trequarti pronto a dar manforte al tridente formato da Son, Harry Kane e Lucas Moura.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Demiral, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Mandzukic, C. Ronaldo.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Gazzaniga; Foyth, Vertonghen, Alderweireld, Walker-Peters; Ndombele, Sissoko; Lucas Moura, Alli, Son; Kane.

AMICHEVOLI JUVENTUS

Dopo Juventus-Tottenham, il programma di amichevoli estive dei bianconeri vedrà CR7 e soci affrontare l'Inter il 24 luglio - sempre per l'International Champions Cup - salvo poi riscendere in campo 48 ore più tardi contro il Team K-League (una selezione dei migliori calciatori del campionato coreano). Il 10 agosto altro impegno di lusso contro l'Atletico Madrid per l'ICC, mentre a chiudere il quadro sarà l'amichevole in famiglia Juve A-Juve B in programma il 14 agosto.