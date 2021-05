Juve-Inter, Szczesny abbraccia Lautaro: pace fatta dopo gli screzi in Coppa Italia

Nel riscaldamento di Juventus-Inter, Szczesny si reca da Lautaro Martinez per abbracciarlo: un segnale distensivo dopo gli screzi in Coppa Italia.

E pace fu. Wojciech Szczesny mette nel dimenticatoio gli screzi avvenuti nel confronto di Coppa Italia, abbracciando Lautaro Martinez nel riscaldamento di Juventus-Inter.

Il portiere bianconero, mentre le due squadre erano sul prato verde dell'Allianz Stadium per prepararsi al calcio d'inizio del derby d'Italia, si è recato verso l'attaccante argentino dando vita a un gesto distensivo che di fatto azzera quanto avvenuto tra i due qualche mese fa.

In occasione della semifinale di Coppa Italia di inizio febbraio, Szczesny e Lautaro non se le erano per nulla mandate a dire accendendo gli animi: tre mesi dopo, l'estremo difensore polacco ha messo una pietra sopra le tensioni con l'abbraccio al 'Toro' nerazzurro.