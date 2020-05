Julio Cesar in lacrime: "Tutto quello che ho vinto lo devo a Nuciari"

Con la maglia dell' è riuscito a conquistare il tetto del mondo: spesso dietro le grandi imprese ci sono però figure che restano nell'ombra per anni, ma che a distanza di tanto tempo vengono ricordate con la giusta importanza. E' questo il caso di Julio Cesar e dell'ex preparatore ai tempi nerazzurri, Giulio Nuciari.

Ai microfoni di 'Sky' l'ex preparatore ha mandato un video messaggio all'ex portiere brasiliano, che si è subito commosso ricordando colui che lo ha instradato nel calcio italiano:

"Non lo vedo da tanti anni, sono emozionato. E’ stato molto importante per me: è venuto a trovarmi a per spiegarmi cosa voleva Mancini da me. All’Inter ha subito creduto nel mio potenziale: ho sempre ascoltato le sue parole mentre lavoravamo insieme".