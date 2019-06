James Rodriguez a Napoli con la 10: possibile per lo sponsor

James Rodriguez e i rumors su una possibile clausola nel contratto con Adidas che lo 'obbligherebbe' a indossare la numero 10.

Discussioni, ragionamenti e tanto pathos attorno a James Rodriguez, chiaro obiettivo del che vuole regalarlo a Carlo Ancelotti: vi abbiamo parlato della possibilità che i partenopei lo acquistino a titolo definitivo dal , anche se adesso spunta un succoso dettaglio a gettare pepe sull'intera operazione.

Oltre che campione dalla classe innata, il colombiano è anche un uomo-immagine da 15 milioni di dollari l'anno: ha firmato accordi con Calvin Klein, Huawei e Libertex, ma uno in particolare potrebbe avere risvolti interessanti anche sul possibile trasferimento in Campania del campione del Real Madrid.

Trattasi di un'intesa sottoscritta nel 2015 con Adidas che, come riportato da 'Forbes', lo obbligherebbe a indossare la maglia numero 10 in ogni squadra di appartenenza. Sappiamo bene come questo numero, appartenuto a Diego Armando Maradona, sia stato ritirato da diversi anni dal Napoli.

James Rodriguez ha sempre avuto la 10 a partire dalla stagione 2012/2013, l'ultima al , ad eccezione delle scorse due al , dove ha giocato con la 11: la 10 spettava ad Arjen Robben, anch'egli testimonial Adidas. Un affare di 'famiglia' insomma.

Ecco perchè non è da escludere la possibilità di un grande colpo di scena anche a Napoli: il club azzurro potrebbe perfino decidere di andare contro alla storia e fare uno strappo alla regola pur di regalare ad Ancelotti e al popolo partenopeo un autentico top player.