Italia Under 21, Nicolato su Kean: "Gli manca equilibrio"

Dopo il pareggio contro l' nell'ultima giornata, l' Under 21 dovrà cercare una vittoria contro l'Armenia, nella giornata di lunedì. Oggi il commissario tecnico Nicolato ha parlato nella classica conferenza stampa di vigilia.

Prima di tutto, come sempre, Nicolato ha presentato la partita e messo in guardia gli Azzurrini.

"L'Armenia è una squadra di gamba molto aggressiva e sappiamo che incontreremo delle difficoltà. Dobbiamo essere pronti, in questa fase dobbiamo aspettarci dei problemi che cercheremo di risolvere. Siamo appena saliti in macchina e non possiamo pretendere di essere quello che vogliamo essere. Con l’Irlanda la squadra ha evidenziato un buono spirito, con impegno e volontà".

Nicolato ha poi parlato di Kean, protagonista in negativo contro l'Irlanda, dopo l'espulsione tanto discussa.

"A volte diamo giudizi troppo affrettati, quando per giudicare una persona la si dovrebbe conoscere anche nel profono. Io so che Moise Kean si impegna, vuole fare bene e migliorare, ma credo che gli manchi ancora l'equilibrio in termini di maturità. In fondo lui è ancora un ragazzo, sbagliare è normale, ma la cosa che conta è la reazione agli errori".