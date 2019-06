Italia-Spagna Under 21 in tv e streaming: dove vederla

Debutto agli Europei di categoria per l'Italia Under 21 di Gigi Di Biagio, che ospita i pari età della Spagna nella prima partita del girone A.

Un titolo che manca addirittura dal lontano 2004: l' Under 21 inizia il suo cammino agli Europei di categoria casalinghi con un gruppo ricco di talento. Di fronte i pari età della , tra le squadre favorite alla vittoria finale.

Gli azzurrini inseguono quello che sarebbe il sesto trionfo nella storia della nostra Nazionale Under 21: quattro invece i successi nel torneo delle Furie Rosse, sconfitti in finale nell'ultima edizione dalla .

Nell'edizione del 2013 fu invece proprio la Spagna a sconfiggere l'Italia in finale con il risultato finale di 4-2: insieme alle due big del gruppo A figurano poi e .

Mai come quest'anno gli azzurrini arrivano al torneo consapevoli delle proprie qualità. Da Zaniolo a Chiesa, passando per Kean e Pellegrini: tanto talento a disposizione di mister Di Biagio, ma il cammino parte in salita contro la temibile Spagna del 'napoletano' Fabian Ruiz.

QUANDO SI GIOCA ITALIA-SPAGNA UNDER 21

Italia-Spagna Under 21 si gioca domenica 16 giugno 2019 allo stadio 'Renato Dall'Ara' di . Il fischio d'inizio è fissato per le ore 21:00.

DOVE VEDERE ITALIA-SPAGNA UNDER 21 IN TV E STREAMING

La prima partita dell'Italia Under 21 contro la Spagna sarà trasmessa in diretta sulla Rai , il match sarà dunque visibile in chiaro su Rai Uno.

Italia-Spagna Under 21 sarà inoltre disponibile in sulla relativa piattaforma RaiPlay, dove la Rai trasmette tutti i propri programmi gratuitamente.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-SPAGNA UNDER 21

ITALIA (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora, Pellegrini; Zaniolo, Kean, Chiesa.

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Martin, Vallejo, Merè, Aaron; Merino, Fabian Ruiz; Soler, Ceballos, Oyarzabal; Borja Mayoral.