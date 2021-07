Italia, gioia nella gioia: Chiellini abbraccia Locatelli dopo la vittoria ai rigori

Dopo il penalty decisivo segnato da Jorginho, Giorgio Chiellini abbraccia Manuel Locatelli: il centrocampista aveva sbagliato il primo rigore.

Istanti infiniti, tensione alle stesse e un nodo in gola in attesa del verdetto. Un rigore può cambiare le sorti di lungo percorso, fatto di sudore, sacrifici, momenti belli e altri più duri. Il gol di Chiesa non è bastato ad avere la meglio sulla Spagna. Il gol dello juventino Morata ha riportato il risultato in equilibrio. Ma è lo stesso attaccante bianconero a regalare la ghiottissima chance all' Italia di conquistare un posto nella finale di Wembley. Proprio come accadde a un altro attaccante della 'Vecchia Signora', David Trezeguet, nella finale di Berlino del Mondiale del 2006.

Sul pallone c'è Jorginho, una certezza dagli undici metri con ben 35 rigori trasformati su 41 in carriera . Di fronte Unai Simon, che ha già neutralizzato il tentativo di Locatelli. L'Italia è raccolta a centrocampo in un abbraccio. Le maglie azzurre si stringono: il fiato resta sospeso per qualche istante, prima della liberazione. Il centrocampista del Chelsea manda la palla in rete alla sinistra del portiere della Spagna e la festa può ufficialmente esplodere.

Da Di Lorenzo a Berardi, passando per Bernardeschi e Bonucci, gli 'Azzurri' iniziano a urlare di gioia e correre verso i due protagonisti, Jorginho e Donnarumma. Sullo sfondo un'immagine emblematica: Giorgio Chiellini e Manuel Locatelli, i simboli della 'vecchia guardia' e delle nuove leve dell'Italia di Mancini, che si stringono forte in un lungo abbraccio. Una liberazione per il centrocampista del Sassuolo, che aveva fallito il primo rigore della Nazionale.

È l'immagine dell'Italia che gioisce per un traguardo, quello di un posto in finale in una grande competizione, che mancava dal lontano 2012. Un gruppo unito che gioca, esulta e lotta insieme per il CT Mancini e per tutto il popolo italiano.