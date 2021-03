Italia-Slovenia Under 21, le formazioni ufficiali: Raspadori e Cutrone in attacco

Le formazioni ufficiali di Italia-Slovenia U21: Azzurrini con un 3-5-2 che prevede Bellanova e Sala esterni. In attacco la coppia Raspadori-Cutrone.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ITALIA-SLOVENIA UNDER 21

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Maggiore, Pobega, Sala; Cutrone, Raspadori.

SLOVENIA UNDER 21 (4-4-2): Vekic; Zinic, Brekalo, Karic, Kolmanic; Matko, Zeletel, Gnezda Cerin, Prelec; Elsnik, Medved.

L’Italia Under 21 sfida i pari età della Slovenia in un match che mette in palio i punti che possono valere l’approdo ai quarti di finale dei Campionati Europei.

Paolo Nicolato, per l’occasione, schiera gli Azzurrini con un 3-5-2 nel quale sono Lovato, Gabbia e Ranieri a completare il pacchetto difensivo davanti a Carnesecchi.

Chiavi del centrocampo affidate a Maggiore, con Frattesi e Pobega interni di destra e sinistra, mentre Bellanova e Sala sono chiamati a presidiare gli esterni. In attacco c’è Raspadori al fianco di Cutrone.

La Slovenia risponde con un 4-4-2 nel quale Zeletel e Gnezda Cerin formano il duo di mediana a centrocampo, con Matko e Prelec che si sistemano sugli out di destra e sinistra. In attacco spazio alla coppia Elsnik-Medved.