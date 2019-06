Italia-Polonia Under 21, le formazioni ufficiali: C'è Cutrone in attacco

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Italia-Polonia Under 21: Di Biagio punta su Cutrone in attacco, dal 1' Adjapong, Bastoni e Orsolini.

Le formazioni ufficiali:

ITALIA (4-3-3): Meret; Adjapong, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora, Lo. Pellegrini; Orsolini, Cutrone, Chiesa.

POLONIA (5-3-2): Grabara; Fila, Wieteska, Bielik, Bochniewicz, Pestka; Jagiello, Dziczek, Zurkowski; Kownacki, Szymanski.

E’ tutto pronto allo stadio Renato Dall’Ara di , dove l’ Under 21 sfida i pari età della in un match valido per la seconda giornata della fase a gironi dei Campionati Europei.

Gli Azzurrini, dopo la splendida vittoria ottenuta al debutto contro la , cercano quei tre punti che possano consentire loro di volare da soli in vetta al Gruppo A staccando proprio i polacchi.

Gigi Di Biagio, disegna la squadra con un 4-3-3 nel quale sono Adjapong, Mancini, Bastoni e Dimarco a comporre la linea di difesa davanti a Meret.

Chiavi del centrocampo affidate a Mandragora, con Barella e Lorenzo Pellegrini che si schierano da interni di destra e sinistra. In attacco, Cutrone è il perno centrale di un tridente completato da Orsolini e Chiesa.

Michniewicz punta su un 5-3-2 che davanti a Grabara prevede un pacchetto di difesa composto da Fila, Wieteska, Bielik, Bochniewicz e Pestka.

A centrocampo Dziczek si sistema in cabina di regia, con Jagiello e Zurkowski ai suoi fianchi. In attacco tocca al duo composto da Kownacki e Szymanski.