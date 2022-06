Italia senza Mondiali, parla Baggio: "Una vergogna non ci sia di diritto"

Il Divin Codino ha detto la sua sulla Serie A appena conclusa e su Zaniolo. Un pensiero anche per l'amico Maradona e il problema dei giovani.

Non capita spesso di sentir parlare Roberto Baggio. Dopo aver lasciato il calcio l'ex Pallone d'Oro si è allontanato dal calcio e dai suoi protagonisti, intervistato in rare occasione durante gli anni. Come capitato a Fiumicino in occasione del taglio del nastro del nuovo volo ITA Airways da Roma a Buenos Aires.

Baggio ha risposto alle domande a proposito della mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali, ma ha anche detto la sua su un amico scomparso come Maradona e su un talento dell'attuale movimento azzurro, Zaniolo. Nonchè sulla Serie A appena conclusa.

"La Nazionale ha sofferto il contraccolpo dell'eliminazione dalla qualificazione per il Mondiale" ha evidenziato il Divin Codino. "Però è una vergogna che l'Italia non sia andata ai Mondiali di diritto come vincitrice degli Europei. Bisognerebbe cambiare le regole. È assurdo, è una vera follia".

Baggio ha poi applaudito il lavoro di Mancini con i giovani:

"Ha fatto qualcosa di straordinario, va rispettato e deve continuare a lavorare come ha fatto finora. Abbiamo dei talenti che non trovano spazio in campionato. È un problema noto. Spero che Zaniolo si riprenda bene come sta facendo. Purtroppo è stato penalizzato dagli infortuni e spero che possa tornare ai livelli di prima. Il goal in finale di Conference League gli farà sicuramente bene perché dà una fiducia incredibile nel futuro".

Dichiarazioni anche sulla Serie A 2021/2022, dalle milanesi al Napoli, fino alla Juventus:

"Lo SScudetto è stato interessante fino all'ultimo grazie a Milan e Inter: entrambe meritavano di vincerlo. Non mi sarebbe dispiaciuto neanche il Napoli, che ha perso Osimhen per diversi mesi. Senza questo problema non so come sarebbe finita. La Juventus? È giusto che respiri un po'. Vincere per nove anni di fila non capita per caso".

In conclusione un pensiero su Maradona, scomparso nel 2020: