Roberto Mancini rinnova con l'Italia, è ufficiale: commissario tecnico fino al 2026

Non solo gli Europei 2020 e Qata 2022, ma anche Euro 2024 e il Mondiale del 2026: Mancini sarà a lungo il ct della Nazionale azzurra.

Il commissario tecnico dell'Italia sarà Roberto Mancini, ancora a lungo. Anche dopo il Mondiale qatariota e ovviamente, dopo gli imminenti Europei itineranti. Il ct della Nazionale azzurra ha infatti rinnovato il suo contratto fino al prossimo 2026.

Ad annunciare l'ufficiale prolungamento di contratto per Mancini è stato il presidente federale, Gabriele Gravina: in questo modo l'attuale commissario tecnico sarà alla guida della Nazionale azzurra per due Europei e due Mondiali. Tantissimo.

Arrivato alla guida dell'Italia dopo la mancata partecipazione della formazione azzurra ai Mondiali, shock culturale e sportivo, Mancini è riuscito a riportare entusiasmo tra i tifosi grazie ad un cammino esaltante verso Euro2020, poi posticipato di un anno causa COVID.

Sulla carta dunque l'avventura di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia durerà otto anni: in questo modo l'ex tecnico di Inter e Fiorentina scalerà posizioni avvicinandosi ai commissari tecnici più presentialla guida dell'Italia, da Pozzo a Bearzot.

“Sono molto felice - ha dichiarato il CT Mancini al sito ufficiale della Federcalcio - ringrazio la Federazione e il presidente Gravina. Stiamo cercando di portare avanti un lavoro che ha dato i suoi frutti, il fatto di essere riuscito a mettere insieme una squadra che piace mi dà molta soddisfazione e sono ottimista per il futuro. In un anno avremo l’Europeo, la fase finale di Nations League e il Mondiale, l’obiettivo è riuscire a vincere pur sapendo che non sarà semplice e che servirà anche un po’ di fortuna”.

C'è grande fiducia da parte di tifosi, federazione e giocatori negli Europei imminenti, che vedrà proprio l'Italia inaugurare il torneo contro la Turchia: tutte le gare dei gironi saranno all'Olimpico, una possibile marcia in più per provare a vincere il torneo.