Inter, Zhang chiama Marotta: caso Icardi da risolvere

Steven Zhang interviene in prima persona per sbloccare la situazione relativa a Mauro Icardi: il summit con lo staff medico e Marotta è imminente.

Da ormai cinque gare consecutive tra campionato ed Europa League l'Inter sta facendo a meno di Mauro Icardi, ufficialmente ai box a causa di un'infiammazione al ginocchio destro: le sedute di fisioterapia sono agli sgoccioli ed urge dunque una risoluzione immediata di una vicenda dai tratti spinosi.

È questa la richiesta fatta dal presidente Steven Zhang, attualmente in Cina, durante un colloquio telefonico avuto con i due amministratori delegati Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta: la volontà è quella di sbloccare la matassa tramite un confronto diretto con il giocatore.

Secondo 'Il Corriere della Sera', tale incontro dovrebbe avvenire nella giornata di martedì (non è da escludere un anticipo già in quella di oggi): a presenziare, oltre a Marotta e Icardi, anche lo staff sanitario e Luciano Spalletti.

Si farà un tentativo per cercare di ammorbidire la sua posizione e convocarlo per l'importante match di Europa League in programma giovedì sul campo dell'Eintracht Francoforte, valido per l'andata degli ottavi di Europa League.

L'Inter ritiene ottimale la condizione fisica di Icardi e, il fatto che il rientro avvenga non a San Siro ma all'estero, potrebbe rappresentare un vantaggio. La società vuole riavere a disposizione l'argentino in questo finale di stagione per non compromettere ulteriormente la corsa alla Champions e andare il più avanti possibile in Europa.

Le sensazioni sono però tutt'altro che positive: l'attaccante potrebbe sostenere di sentire ancora dolore e di voler proseguire nelle cure, magari sottoponendosi alla visita di uno specialista come riportato da 'Il Corriere dello Sport'.

Sarebbe un altro colpo di scena in grado di allungare l'assenza dai campi da gioco di Icardi, iniziata lo scorso 14 febbraio con l'autoesclusione dai convocati per la trasferta di Vienna. Nelle prossime ore ne sapremo di più.