Diktat Inter: vincere col Sassuolo per tornare a -1 dalla Juventus

L'Inter proverà a sfatare il tabù Sassuolo, sua bestia nera: Lautaro e Lukaku nell'attacco di Conte, chance per Gagliardini a centrocampo.

Il non è esattamente l'avversario ideale da affrontare per l' dopo due sconfitte di fila tra e campionato: il bilancio è storicamente negativo, con più successi dei neroverdi (quattro nelle ultime cinque partite) e due consecutivi al 'Mapei Stadium'.

Rende l'idea di quanto questa sfida sia complicata per i nerazzurri il dato sull'ultima vittoria ottenuta contro gli emiliani, datata addirittura 18 dicembre 2016: 0-1 con goal di Candreva a inizio ripresa, poi nessun altro acuto.

Conte non potrà contare sull'infortunato Sensi: spazio dal primo minuto a Gagliardini, con Brozovic in regia e Barella mezzala sinistra. Coppia d'attacco obbligata complice il ko di Sanchez: Lautaro e Lukaku proveranno a trascinare la squadra nel tentativo di migliorare lo score di quattro gare in cui almeno uno dei due è andato a segno quando hanno giocato insieme.

In difesa dovrebbe avere un turno di riposo Godin, spremuto dall' dopo il problema fisico accusato contro la : opportunità per Bastoni con De Vrij e Skriniar a completare il reparto.

De Zerbi pronto a schierare il tridente Berardi-Defrel-Caputo: il francese è in vantaggio su Magnanelli che, qualora venisse impiegato, porterebbe all'utilizzo del 4-3-1-2 con Traorè nelle vesti di trequartista. Retroguardia incerottata: out Chiriches, Rogerio e Ferrari.

Queste le probabili formazioni di Sassuolo-Inter.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Toljan; Duncan, Obiang, Traorè; Berardi, Defrel, Caputo. All. De Zerbi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte