Inter-Udinese, un anno dopo: Spalletti rilancia Joao Mario

A un anno di distanza da quell'1-3, l'Inter torna ad affrontare l'Udinese a San Siro: Nainggolan convocato ma in panchina, ci sarà Joao Mario.

Praticamente un anno fa, iniziò il periodaccio dell'Inter che dal primo posto si trovò a lottare improvvisamente per il quarto: colpa di quell'1-3 maturato a sorpresa contro l'Udinese che, scherzo del destino e del calendario, tornerà a Milano dopo 464 giorni da quel 16 dicembre 2017.

Fu la sconfitta che minò le certezze nerazzurre per lo Scudetto, sogno soltanto sfiorato per qualche giornata prima del crollo di prestazioni e di punti che determinò la classifica finale, comunque positiva con la quarta piazza che valse la Champions.

La situazione attuale prima della partita è completamente diversa: il distacco dalla Juventus capolista è già di ben quattordici punti ed esiste dunque la consapevolezza che il primo posto sia complicatissimo da raggiungere, al contrario di un altro buon piazzamento tra le prime quattro, decisamente più alla portata.

Gli uomini di Spalletti vogliono riscattarsi dopo l'amarezza europea, anche questa non del tutto attesa: l'1-1 imposto dal PSV ha raffreddato l'ambiente, alla ricerca di una fiammella da cui ripartire. E l'Udinese casca a fagiolo.

Nainggolan è tra i convocati ma dovrebbe nuovamente partire dalla panchina a causa delle condizioni fisiche non perfette: rispetto al match di Champions si rivedrà in campo Joao Mario, assente per non essere stato inserito nella lista UEFA a inizio stagione.

Il portoghese agirà da trequartista e da interno a seconda delle situazioni, in un 4-2-3-1 pronto a mutarsi rapidamente in un 4-3-3 e viceversa. Conferma per uno degli uomini più discussi, Perisic, mentre in mediana dovrebbe trovar spazio Gagliardini al posto dell'infortunato Vecino, nemmeno convocato. Vrsaljko candidato a scendere in campo dal 1' sulla destra.

Nicola dovrebbe rispolverare dal primo minuto la coppia tutta argentina De Paul-Pussetto, capace di far male alla Roma qualche settimana fa. Livelli d'allerta massimi anche per la difesa nerazzurra.

Queste le probabili formazioni di Inter-Udinese:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, João Mario, Perisic; Icardi.

UDINESE (3-5-2): Musso; Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; De Paul, Pussetto.