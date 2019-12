Inter-SPAL, le formazioni ufficiali: Lazaro titolare, D'Ambrosio in difesa

Nerazzurri con D'Ambrosio e Gagliardini titolari, Lautaro Martinez c'è. Strefezza e Kurtic titolari tra gli ospiti, Igor in difesa.

Le formazioni ufficiali di - :

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Lazaro; Lukaku, Lautaro Martinez.

SPAL (3-5-1-1): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Valoti, Valdifiori, Murgia, Reca; Kurtic; Petagna.

Ancora una volta l'Inter propone Lukaku e Lautaro Martinez in attacco, quest'ultimo titolare nonostante la diffida. In mezzo spazio per Gagliardini, Brozovic e Vecino, mentre Candreva e Lazaro sono gli esterni di centrocampo. Tra i pali Handanovic, difeso da Skriniar, De Vrij e D'Ambrosio.

Coperto 3-5-1-1 per gli ospiti di Semplici, che optano per Petagna come unica punta, supportato da Kurtic. Sulle fasce di cetrocampo agiranno Strefezza e Reca, con Murgia, Valoti e Valdifiori interni. Tra i pali c'è Berisha, con Tomovic, Vicari e Igol a comporre la retroguardia.