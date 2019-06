Inter, Skriniar e il coro anti-Juventus in vacanza: "Co-come mai..."

Milan Skriniar si è lasciato andare a un coro anti-Juventus con alcuni tifosi dell'Inter: nel mirino lo scarso feeling bianconero con la Champions.

Nel giro di poco tempo è diventato un idolo dei tifosi dell' , un baluardo a tratti inespugnabile della difesa: Skriniar ha fatto breccia nei cuori nerazzurri di ogni età, tanto da essere spesso indicato come futuro capitano per la dedizione alla causa mostrata in ogni occasione.

Dopo gli ultimi impegni con la Slovacchia è volato in vacanza per smaltire le scorie di una stagione ottima ma comunque stressante: qui ha incontrato alcuni tifosi interisti che l'hanno trascinato in un siparietto simpatico ma fastidioso per chi tifa .

Il difensore si è lasciato andare a un coro divenuto celeberrimo che mette nel mirino la scarsa propensione dei bianconeri a vincere la , obiettivo fallito a più riprese nel corso degli anni e mai raggiunto dal lontano 1996, quando venne sconfitto l' nella finale dell'Olimpico di .

"Co-come mai, co-come mai, la Champions League tu non la vinci mai...".

Piccolo antipasto del derby d' che la prossima stagione potrebbe valere la corsa per lo Scudetto. Inter-Juventus è già iniziata.