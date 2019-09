Inter, Sensi più maturo: "Sto recuperando i primi anni di Serie A"

Indiscusso protagonista nella vittoria per 1-0 dell' sull' a San Siro ieri sera, grazie a un colpo di testa che è valso tre punti ai nerazzurri, Stefano Sensi è senza dubbio la sorpresa più bella di questo avvio di stagione della squadra di Antonio Conte.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Per l'ex questo è già òa seconda rete nelle prime tre giornate di campionato, caratterizzate però soprattutto da prestazioni di grande livello. Un exploit che lo stesso Sensi ha spiegato a 'Sky Sport', tornando a parlare anche dei suoi primi anni di carriera.

“Ho lavorato sodo e forse sto recuperando i primi anni di che mi sono lasciato indietro per qualche errore mio. Per avere la mentalità che ho adesso mi sono serviti gli sbagli degli anni passati quando non ero il professionista che sono ora. Adesso ho la testa solo sul calcio. Riposo, mangio bene, cerco di dare sempre il meglio di me in campo, ascolto. Credo che siano cose fondamentali per avere la testa giusta".