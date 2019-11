Inter sempre in goal nelle prime 11: Conte insegue il record di Simoni

L'Inter è sempre andata a segno in queste prime 11 partite di Serie A: Conte insegue il record di Simoni, fissato a 12 nel 1997/98.

La sconfitta in sul campo del ha lasciato l'amaro in bocca a mister Antonio Conte, che cerca il pronto riscatto in campionato tra le mura amiche di San Siro contro il .

L'allenatore dell' cercherà di eguagliare il record detenuto da Gigi Simoni, capace di andare sempre a segno nelle prime dodici partite di campionato nella stagione 1997/98: I nerazzurri fin qui hanno sempre segnato almeno un goal in queste prime undici giornate di , a conferma di un gruppo già capace di assimilare le idee del nuovo tecnico.

Nella stagione 1997/98 la squadra nerazzurra era guidata dal 'fenomeno' Ronaldo, protagonista poi del celebre scontro con Iuliano in un -Inter costellato di polemiche. La nuova Inter di Lukaku proverà a rinnovare il duello con i rivali bianconeri, mentre Conte insegue il suo primo record stagionale.