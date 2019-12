Inter-Roma, le pagelle: Lukaku impreciso, Mancini muro

Ottima gara per Mirante, Zaniolo non si vede praticamente mai. Vecino confusionario, De Vrij guida la difesa interista con maestria.

MIRANTE 6.5 - Mandato in campo per rimpiazzare Pau Lopez, compie due parate decisive per il risultato. Risponde ancora una volta presente.

VECINO 5.5 - Fa legna in mezzo al campo, ma è confusionario e in zona goal non è sufficientemente lucido né nel primo tempo, quando non calcia da buona posizione, né nella ripresa quando si fa ipnotizzare da Mirante.

ZANIOLO 5.5 - Schierato come 'falso nove' fa quel che può, ma non si vede praticamente mai. Non fa mancare il suo apporto nella lotta, ma anche quando entra in campo Dzeko le cose cambiano poco.

LUKAKU 5 - Male. Poco reattivo, poco incisivo, per nulla preciso. Disputa una gara insufficiente dopo tante prestazioni brillanti.

MANCINI 7 - Il migliore in campo. Non perde un duello, tiene a bada un toro come Lautaro Martinez e non perde mai la concentrazione.

DE VRIJ 6.5 - La Roma impensierisce poco la linea difensiva interista, ma l'olandese la guida con la consueta attenzione e maestria.

INTER: Handanovic 6; Godin 6.5, De Vrij 6.5, Skriniar 6; Candreva 6 (46' pt Lazaro 5.5), Vecino 5.5, Brozovic 6, Borja Valero 6 (72' Asamoah 6), Biraghi 6 (88' D'Ambrosio s.v.); Lukaku 5, Lautaro Martinez 5.5

ROMA: Mirante 6.5; Santon 6 (16' Spinazzola 5.5), Mancini 7, Smalling 6.5, Kolarov 6.5; Diawara 6.5, Veretout 6; Mkhitaryan 6 (89' Florenzi s.v.), Pellegrini 5.5, Perotti 5.5 (68' Dzeko 5.5); Zaniolo 5.5