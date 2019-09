Inter, nel derby possibili novità: Conte studia tre cambi

Rispetto al deludente 1-1 contro lo Slavia Praga, l'Inter nel derby può cambiare: contro il Milan spazio a Politano, Barella e Godin dal 1'.

L'1-1 interno con lo Slavia Praga ha aperto tanti punti di domanda in casa e nella testa di Antonio Conte, alla ricerca di certezze. In vista del derby contro il , il tecnico starebbe valutando cambiamenti nell'undici titolare, anche con esclusioni di primo piano.

Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', l'allenatore salentino pensa a un cambiamento per reparto. In attacco a sorpresa è Matteo Politano a scalare le gerarchie: Lautaro Martinez è ancora a secco in stagione con l'Inter, mentre Alexis Sanchez finora ha giocato solo uno spezzone contro l' sabato sera.

Così l'ex e si candida per partire dal primo minuto, come già successo ancora contro i friulani. L'idea sarebbe quella di avanzare Sensi e schierarlo insieme a Politano alle spalle di Romelu Lukaku in un 3-4-2-1. Con le spalle coperte da Marcelo Brozovic e da Nicolò Barella, tornato a convincere.

Se la prestazione in campionato contro l'Udinese, la prima da titolare, non aveva convinto, contro lo Slavia l'ex ha suonato la carica e segnato il goal dell'1-1 che ha permesso all'Inter di conquistare almeno un punto. Convincendo più di Gagliardini e passando in vantaggio per la corsa alla maglia da titolare nel derby.

Novità anche in difesa, dove è pronto a riprendere posto Diego Godin, con D'Ambrosio che potrebbe fargli posto. Non è comunque da escludere l'impiego del terzino ex sulla destra, dato che Candreva non è ancora al meglio per problemi alla schiena. Soluzioni che Conte valuterà in settimana: contro il Milan non si può sbagliare. E non solo perché è il derby.