Inter-Lazio, le pagelle: Handanovic si supera, Immobile delude

Le pagelle di Inter-Lazio: Handanovic salva l'Inter, Strakosha prova a evitare la valanga. Bene De Vrij, male Immobile e Milinkovic-Savic.

HANDANOVIC 7.5 - Semplicemente decisivo. Si supera in almeno tre occasioni, è attento per tutta la durata della gara. Il vero valore aggiunto di questa fin qui.

STRAKOSHA 7 - Il suo splendido doppio intervento su Barella e Politano tiene in partita la fino al fischio finale. Non sfigura al cospetto di Handanovic.



BARELLA 7.5 - Il migliore in campo. E' in forma smagliante e dopo le prestazioni contro Slavia Praga e , si ripete ancora una volta. Aperture perfette, tanta personalità e concretezza. L'unica pecca rimane il goal fallito a tu per tu con Strakosha.



IMMOBILE 5 - Infiamma la vigilia con una polemica sicuramente evitabile. Entra in campo nella ripresa e non incide.



DE VRIJ 7 - Il migliore del trio difensivo nerazzurro: due suoi interventi - uno dei quali con uno splendido gesto atletico - fermano due palloni indirizzati a Ciro Immobile.



MILINKOVIC-SAVIC 5.5 - Ancora una prova anonima per il serbo, che in serate come questa sembra la controfigura del giocatore che tante volte ha incantato. Senza di lui, la Lazio perde tantissimo in mezzo al campo.

I VOTI

INTER (3-5-2): Handanovic 7.5; Godin 6, Skriniar 6.5, De Vrij 7; D'Ambrosio 7, Barella 7.5, Brozovic 6, Vecino 5.5 (57' Sensi 6.5), Biraghi 6.5; Politano 6.5 (77' Lautaro Martinez s.v.), Lukaku 6 (82' Sanchez s.v.)

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha 7; Luiz Felipe 6, Acerbi 6, Bastos 5; Lazzari 5.5, Parolo 5.5, Milinkovic-Savic 5.5 (73' Berisha 5.5), Jony 5; Correa 6, Luis Alberto 5.5 (65' Lucas Leiva 6); Caicedo 6 (53' Immobile 5.5)