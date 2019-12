Inter, Lazaro pazzo di Conte: "Allenatore di livello mondiale"

Valentino Lazaro esalta Antonio Conte e si schiera contro il razzismo: "Nel 2019 parliamo ancora di questo ed è triste".

In campo non ha convinto proprio tutti, tanto che non può essere considerato uno dei titolari di Antonio Conte: del tecnico dell' ha però una grande stima Valentino Lazaro, volto nuovo dell'estate nerazzurra che deve ancora esplodere definitivamente.

Intervistato da 'Krone.at', l'esterno austriaco ha dispensato parole al miele per l'allenatore salentino, vero punto di forza di una squadra che può pensare di ambire a grandi traguardi già in questa stagione.

"Il mister è un allenatore di livello mondiale. Gli interessa molto la tattica e dà importanza ai dettagli su cui lavora, le sue analisi video sono sempre ben fatte. Credo che con lui possiamo raggiungere un livello superiore come gruppo".

Il razzismo è, purtroppo, un fenomeno ancora di triste attualità negli stadi europei.

"E' triste parlare di questo nel 2019, bisogna agire in maniera seria. Nel nostro mondo non può esserci spazio per il razzismo".

In estate Lazarò prenderà parte ad con la maglia dell' che in autunno si è qualificata brillantemente.