Inter-Juventus da urlo per Ronaldo: nella top 5 per palloni recuperati

Cristiano Ronaldo tra i migliori in campo di Inter-Juventus: ben 13 palloni recuperati che denotano una condizione fisica eccellente.

Il goal non l'ha trovato per questione di centimetri - quelli del fuorigioco di Dybala e della traversa colpita - ma il suo contributo l'ha dato eccome: Cristiano Ronaldo ha fatto vedere cose egregie durante - , dando filo da torcere a uno come Godin per intenderci.

Ma l'apporto del portoghese non è stato soltanto di natura offensiva: la Lega di riporta un dato eloquente sui palloni recuperati, che nel caso di Ronaldo sono stati addirittura tredici.

Numero che gli ha permesso di entrare nella top 5 dietro a Bonucci, De Ligt, Godin e Pjanic; ma non è la prima volta che l'asso lusitano si rende così utile in fase di ripiegamento.

Già alla prima giornata sul campo del , infatti, era riuscito a riconquistare otto palloni: meglio di lui solo Giorgio Chiellini con dodici, a dimostrazione del fatto che l'ex non è sinonimo soltanto di prolificità e tecnica sublime.

Dati che Sarri avrà apprezzato particolarmente per via del pressing forsennato che chiede ai suoi ragazzi, a partire dagli attaccanti per mettere in difficoltà le difese avversarie al momento dell'uscita palla al piede. Diktat che Ronaldo ha appreso alla perfezione.