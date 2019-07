Inter, infortunio per Lazaro a Singapore: messo k.o. da un risentimento muscolare

Stop per Valentino Lazaro: l'esterno austriaco dell'Inter ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra. Tempi di recupero da valutare.

La tournée dell' in Asia inizia subito con un infortunio: a fermarsi è uno dei nuovi acquisti, Valentino Lazaro.

Come comunicato dal club nerazzurro con una nota, gli esami strumentali effettuati dall'austriaco classe 1996 hanno evidenziato un risentimento muscolare alla coscia destra.

L'ex dovrà ora osservare un periodo di stop e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Improbabile che possa essere a disposizione per l'amichevole contro il in programma il 20 luglio.

I nerazzurri saranno poi protagonisti di altre supersfide contro , e . Rimane però da valutare se dovesse riuscire a essere protagonista Lazaro.