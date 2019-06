Inter, Icardi non molla: ora vuole incontrare Zhang jr

Mauro Icardi non vuole lasciare l'Inter e spera di incontrare il presidente Steven Zhang per convincerlo a cambiare idea. Si va al muro contro muro.

Il braccio di ferro è appena iniziato ma sembra destinato a protrarsi ancora a lungo. Forse addirittura per tutta l'estate. L' infatti ha ormai scaricato definitivamente Mauro Icardi, mentre l'argentino non ha alcuna intenzione di lasciare Milano.

Tanto che, secondo 'Tuttosport', ora l'ex capitano nerazzurro vorrebbe incontrare personalmente il presidente Steven Zhang per convincerlo a cambiare idea e puntare ancora su di lui. In realtà però le possibilità che Icardi rimanga all'Inter sono vicinissime allo zero dato che l'attaccante non rientra nei piani di Conte.

Il tecnico d'altronde avrebbe chiesto un parere su Icardi anche ai giocatori più rappresentativi dell'Inter, a partire dal portiere Handanovic, ricevendo conferme sull'insofferenza dello spogliatoio nei confronti di Maurito.

Il rapporto insomma sembra davvero irrecuperabile anche nel caso, ad oggi ancora remoto, che Wanda Nara decidesse di lasciare la procura di Icardi per il bene del marito.

L'argentino comunque, come detto, intende fare resistenza e non accetterà nessuna destinazione fatta eccezione per la . Paratici peraltro stima da sempre Icardi ma al momento non ha ovviamente fretta di fare il primo passo.

L'Inter non avrebbe problemi a cedere Icardi alla Juventus ma solo se in cambio i bianconeri offrissero Paulo Dybala il quale, secondo 'La Repubblica', prima di partire per la Copa America avrebbe confermato di voler restare in bianconero e comunque non sarebbe troppo propenso a trasferirsi a Milano. L'estate, insomma, è appena iniziata.