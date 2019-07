Inter, Icardi e Nainggolan esclusi da Conte ma "affidati" a Bernazzani

L'Inter ha chiamato l'ex allenatore della Primavera, Daniele Bernazzani, per occuparsi di Icardi e Nainggolan durante le sedute tattiche.

Continuano i 'casi' spinosi all' di Mauro Icardi e Radja Nainggolan. I due giocatori, in attesa di una collocazione sul mercato, si allenano a Lugano con la squadra, ma solo per le sedute atletiche. Durante gli allenamenti tattici, Conte li manda a lavorare a parte.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', l'Inter ha chiamato Daniele Bernazzani che, finché Icardi e Nainggolan non verranno venduti, farà loro da angelo custode in campo quando Conte, assieme al resto della squadra, farà allenamenti sulla tattica

Non è ancora chiaro che tipo di allenamenti disputeranno con l'ex tecnico della Primavera nerazzurra, che adesso ricopre l'incarico di dirigente del settore giovanile.

Al momento, invece, dal punto di vista del calciomercato non ci sono novità per i due giocatori. L'Inter, nonostante questo, non ha intenzione di tornare indietro con nessuno dei due.